На Донеччині через обстріли рф загинув ще один житель та четверо поранені
Київ • УНН
6 травня внаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинула одна людина, ще четверо отримали поранення.
Упродовж понеділка, 6 травня, від обстрілів з боку російської армії в Донецькій області загинув житель селища Петрівка, ще четверо людей в області отримали поранення. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, передає УНН.
За 6 травня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Петрівці. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення
За словами очільника ОВА, загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:
- 1955 загинули,
- 4881 поранений.
Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
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