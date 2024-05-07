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На Донеччині через обстріли рф загинув ще один житель та четверо поранені

На Донеччині через обстріли рф загинув ще один житель та четверо поранені

Київ • УНН

 • 21589 перегляди

6 травня внаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинула одна людина, ще четверо отримали поранення.

Упродовж понеділка, 6 травня, від обстрілів з боку російської армії в Донецькій області загинув житель селища Петрівка, ще четверо людей в області отримали поранення. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, передає УНН.

За 6 травня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Петрівці. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення

- написав Філашкін у Telegram.

За словами очільника ОВА, загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:

  • 1955 загинули,
  • 4881 поранений.

Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

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Російський обстріл пошкодив газогін, один поранений на Херсонщині07.05.24, 08:19 • 22508 переглядiв

Тетяна Краєвська

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