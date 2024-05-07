На Донетчине из-за обстрелов рф погиб еще один житель и четверо ранены

В течение понедельника, 6 мая, от обстрелов со стороны российской армии в Донецкой области погиб житель поселка Петровка, еще четыре человека в области получили ранения. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, передает УНН.

За 6 мая россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Петровке. Еще 4 человека в области за сутки получили ранения - написал Филашкин в Telegram.

По словам главы ОВА, общее количество жертв в области с начала полномасштабного вторжения:

1955 погибли,

4881 раненый.

Точное количество погибших и раненых в Мариуполе и Волновахе пока установить невозможно.

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