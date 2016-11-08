На Донеччині знайшли понад 200 снарядів калібром 120 мм
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 8 листопада. УНН. На Донеччині знайшли більше 200 снарядів калібром 120 мм. Про це кореспонденту УНН повідомляє прес-служба ГУНП Донецької області.
Вибухонебезпечні предмети були виявлені в ході комплексного оперативно-профілактичного відпрацювання. Наразі на місці працює поліція.
Вчора у ході такого відпрацювання, яке триває по всій області, співробітниками Мар’їнського відділення поліції спільно зі співробітниками СБУ був виявлений стратегічний запас — 200 снарядів калібром 120 мм. Снаряди вагою близько 5 тонн знаходилися у покинутій землянці неподалеку від села Богоявленка.
До приїзду вибухотехників правоохоронці оточили місце смертоносної знахідки. Встановлюється її походження.
Цей факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 413 “Втрата військового майна” Кримінального кодексу України.