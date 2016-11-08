В Донецкой области нашли 200 снарядов калибром 120 мм

Взрывоопасные предметы были обнаружены в ходе комплексной оперативно-профилактической отработки. Сейчас на месте работает полиция.

Вчера в ходе такой отработки, которая продолжается по всей области, сотрудниками Марьинского отделения полиции совместно с сотрудниками СБУ был обнаружен стратегический запас - 200 снарядов калибром 120 мм. Снаряды весом около 5 тонн находились в заброшенной землянке неподалеку от села Богоявленка.

До приезда взрывотехников правоохранители оцепили место смертоносной находки. Устанавливается ее происхождение.

Этот факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 413 "Потеря военного имущества" Уголовного кодекса Украины.