В Донецкой области нашли 200 снарядов калибром 120 мм
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Донецкой области нашли более 200 снарядов калибром 120 мм. Об этом корреспонденту УНН сообщает пресс-служба ГУНП Донецкой области.
Взрывоопасные предметы были обнаружены в ходе комплексной оперативно-профилактической отработки. Сейчас на месте работает полиция.
Вчера в ходе такой отработки, которая продолжается по всей области, сотрудниками Марьинского отделения полиции совместно с сотрудниками СБУ был обнаружен стратегический запас - 200 снарядов калибром 120 мм. Снаряды весом около 5 тонн находились в заброшенной землянке неподалеку от села Богоявленка.
До приезда взрывотехников правоохранители оцепили место смертоносной находки. Устанавливается ее происхождение.
Этот факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 413 "Потеря военного имущества" Уголовного кодекса Украины.