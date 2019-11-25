На Донеччині суд відправив у СІЗО чоловіка, який зарізав наркозалежну дружину
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Слов’янський міськрайонний суд відправив до СІЗО чоловіка, який підозрюється у вбивстві своєї нарокозалежної дружини. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
“Ухвалою Слов’янського міськрайонного суду задоволено клопотання Слов’янської місцевої прокуратури щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 53-річному чоловіку, який підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України”, — сказано у повідомленні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 листопада 2019 року, приблизно о 20:30, між подружжям, яке перебуває на обліку у наркологічному диспансері та у якого з цієї причини рік тому Службою у справах дітей вилучено 2-річну доньку та 3-річного сина, сталась сварка.
Дружина повернулась додому у стані сильного наркотичного сп’яніння, що не сподобалось її чоловіку, і він, також будучи нетверезим, схопив кухонний ніж та наніс ним 38-річній жінці 5 ударів у стегно, спричинивши колото-різані поранення з ушкодженням великої кровоносної судини. Потерпіла вилізла з будинку через вікно та від гострої крововтрати померла на подвір’ї.
Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні вказаного особливо тяжкого злочину та відправлено до слідчого ізолятору.
Досудове розслідування триває.
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