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В Донецкой области суд отправил в СИЗО мужчину, который зарезал наркозависимую жену

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Славянский горрайонный суд отправил в СИЗО мужчину, который подозревается в убийстве своей нарокозависимой жены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

“Постановлением Славянского горрайонного суда удовлетворено ходатайство Славянской местной прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей 53-летнему мужчине, который подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины”, — сказано в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что 19 ноября 2019 года, примерно в 20:30, между супругами, находящегося на учете в наркологическом диспансере и у которого по этой причине год назад Службой по делам детей изъяты 2-летняя дочь и 3-летний сын, произошла ссора.

Жена вернулась домой в состоянии сильного наркотического опьянения, что не понравилось ее мужу, и он, также будучи нетрезвым, схватил кухонный нож и нанес им 38-летней женщине 5 ударов в бедро, вызвав колото-резаные ранения с повреждением крупного кровеносного сосуда. Потерпевшая вылезла из дома через окно и от острой кровопотери умерла во дворе.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении указанного особо тяжкого преступления и отправлен в следственный изолятор.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, на Черниговщине 30-летний мужчина во время вспышки агрессии ранил ножом 5-летнего сына и себя.

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