На Донеччині пошкоджено понад 18 тисяч об’єктів інфраструктури. Кількість руйнувань щоденно збільшується
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Донецькій області, станом на 12 серпня, пошкоджено понад 18 тисяч об’єктів інфраструктури. Про це на брифінгу повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
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“Зараз у Донецькій області частково або повністю пошкоджено 18 596 об’єктів. Це по території області, без врахування Маріуполя та Волновахи”, – повідомив голова ОВА.
Деталі
Він додав, що з 95% пошкоджених об’єктів – 40% повністю зруйновані. Руйнації зазнають, зокрема, як і комунальні підприємства, так і житлові будинки. Та фіксація, яка проводиться військовою адміністрацією – має тенденцію щодо збільшення зруйнованих будівель, додав Кириленко.
Доповнення
З 11 серпня на Донеччині почне діяти особливий режим в’їзду, виїзду та руху транспортних засобів.
Особливий режим передбачатиме:
• заборону на бездозвільне вивезення з Донеччини спеціальної техніки, яка може бути використана для потреб оборони (екскаваторів, тягачів, тралів тощо);
• заборону на в’їзд та переміщення Донецькою областю транспорту, що перевозить з метою реалізації алкогольні напої та речовин на спиртовій основі (окрім ліків та дезінфекційних засобів).
Відповідний наказ видав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” генерал-полковник Олександр Сирський.
Як зазначив Кириленко, такий крок спрямований на посилення оборонних спроможностей. Особливий режим встановлено на період дії воєнного стану.