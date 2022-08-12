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На Донеччині пошкоджено понад 18 тисяч об’єктів інфраструктури. Кількість руйнувань щоденно збільшується

Київ • УНН

 • 111917 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Донецькій області, станом на 12 серпня, пошкоджено понад 18 тисяч об’єктів інфраструктури. Про це на брифінгу повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.

На Донеччині пошкоджено понад 18 тисяч об’єктів інфраструктури. Кількість руйнувань щоденно збільшується

Цитата

“Зараз у Донецькій області частково або повністю пошкоджено 18 596 об’єктів. Це по території області, без врахування Маріуполя та Волновахи”, – повідомив голова ОВА.

Деталі

Він додав, що з 95% пошкоджених об’єктів – 40% повністю зруйновані. Руйнації зазнають, зокрема, як і комунальні підприємства, так і житлові будинки. Та фіксація, яка проводиться військовою адміністрацією – має тенденцію щодо збільшення зруйнованих будівель, додав Кириленко.

Доповнення

З 11 серпня на Донеччині почне діяти особливий режим в’їзду, виїзду та руху транспортних засобів.

Особливий режим передбачатиме:
• заборону на бездозвільне вивезення з Донеччини спеціальної техніки, яка може бути використана для потреб оборони (екскаваторів, тягачів, тралів тощо);
• заборону на в’їзд та переміщення Донецькою областю транспорту, що перевозить з метою реалізації алкогольні напої та речовин на спиртовій основі (окрім ліків та дезінфекційних засобів).
Відповідний наказ видав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” генерал-полковник Олександр Сирський.

Як зазначив Кириленко, такий крок спрямований на посилення оборонних спроможностей. Особливий режим встановлено на період дії воєнного стану.

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