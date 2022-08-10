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На Донеччині введуть особливий режим вʼїзду та виїзду: які умови

На Донеччині введуть особливий режим вʼїзду та виїзду: які умови

Київ • УНН

 • 300819 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. З 11 серпня на Донеччині почне діяти особливий режим в’їзду, виїзду та руху транспортних засобів. Про це в Telegram повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує УНН.

Цитата

"З 11 серпня на Донеччині починає діяти особливий режим в’їзду, виїзду та руху транспортних засобів" – написав Кириленко.

Деталі

Особливий режим передбачатиме:

• заборону на бездозвільне вивезення з Донеччини спеціальної техніки, яка може бути використана для потреб оборони (екскаваторів, тягачів, тралів тощо);

• заборону на в’їзд та переміщення Донецькою областю транспорту, що перевозить з метою реалізації алкогольні напої та речовин на спиртовій основі (окрім ліків та дезінфекційних засобів).

Відповідний наказ видав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” генерал-полковник Олександр Сирський.

Як зазначив Кириленко, такий крок спрямований на посилення оборонних спроможностей. Особливий режим встановлено на період дії воєнного стану.

Нагадаємо

Російські окупанти намагаються відновити наступ на напрямку Донецьк – Піски.

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