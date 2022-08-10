На Донеччині введуть особливий режим вʼїзду та виїзду: які умови
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. З 11 серпня на Донеччині почне діяти особливий режим в’їзду, виїзду та руху транспортних засобів. Про це в Telegram повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує УНН.
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"З 11 серпня на Донеччині починає діяти особливий режим в’їзду, виїзду та руху транспортних засобів" – написав Кириленко.
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Особливий режим передбачатиме:
• заборону на бездозвільне вивезення з Донеччини спеціальної техніки, яка може бути використана для потреб оборони (екскаваторів, тягачів, тралів тощо);
• заборону на в’їзд та переміщення Донецькою областю транспорту, що перевозить з метою реалізації алкогольні напої та речовин на спиртовій основі (окрім ліків та дезінфекційних засобів).
Відповідний наказ видав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” генерал-полковник Олександр Сирський.
Як зазначив Кириленко, такий крок спрямований на посилення оборонних спроможностей. Особливий режим встановлено на період дії воєнного стану.
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