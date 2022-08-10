В Донецкой области введут особый режим въезда и выезда: какие условия
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. С 11 августа в Донецкой области начнет действовать особый режим въезда, выезда и движения транспортных средств. Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует УНН.
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"С 11 августа в Донецкой области начинает действовать особый режим въезда, выезда и движении транспортных средств" – написал Кириленко.
Детали
Особый режим предполагает:
• запрет на безразрешительный вывоз из Донецкой области специальной техники, которая может быть использована для нужд обороны (экскаваторов, тягачей, тралов и т.п.);
• запрет на выезд и перемещение по Донецкой области транспорта, который перевозит с целью реализации алкогольные напитки и вещества на спиртовой основе (кроме лекарств и дезинфекционных средств).
Соответствующий приказ издал командующий оперативно-стратегической группировкой войск “Хортица” генерал-полковник Александр Сырский.
Как отметил Кириленко, такой шаг направлен на усиление оборонных возможностей. Особый режим установлен на период действия военного положения.
Напомним
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