На Донеччині підліток вкрав авто і вбив чоловіка, завдавши 38 ножових поранень

“Досудовим розслідуванням встановлено, що у ніч на 22 липня 2020 року юнак, перебуваючи у с. Урзуф Мангушського району, винайняв для поїздки додому таксі, але, прибувши на місце призначення, відмовився платити за проїзд", - йдеться в повідомленні.

Як з'ясували правоохоронці, на цьому ґрунті між ним та 53-річним водієм виникла сварка, у ході якої пасажир кілька разів вдарив таксиста руками по голові і тулубу, від чого останній втратив свідомість, а потім відтягнув його до найближчої водойми. Коли потерпілий прийшов до тями, зловмисник завдав йому 38 ножових ударів в область тулуба та кинув помирати. Після цього неповнолітній заволодів транспортним засобом загиблого, який згодом продав.

Зазначається, що за процесуального керівництва Волноваської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно 16-річного мешканця с. Ольгинка Волноваського району, який обвинувачується в умисному вбивстві та незаконному заволодінні транспортним засобом. Йому інкримінують порушення пункту 4 частини 2 статті 115 (“Умисне вбивство”) та частини 2 статті 289 Кримінального кодексу України (“Незаконне заволодіння транспортним засобом”).

Додамо, що жінка отримала тюремний термін за спробу продати власне немовля за 400 тисяч.