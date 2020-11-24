Жінка отримала тюремний термін за спробу продати власне немовля за 400 тисяч

“Судом ухвалено вирок стосовно мешканки міста Маріуполя, яку визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми, вчинена щодо малолітньої особи) КК України”, — йдеться у повідомленні.

Судом встановлено, що 19-річна жінка не перебувала на медичному обліку, як майбутня породілля, адже не планувала залишати у сім’ї новонароджену дитину. Впродовж 2 місяців, з метою власного збагачення, а саме купівлі квартири та автомобіля, зловмисниця підшукувала потенційних клієнтів для продажу хлопчика, якого після народження 12 серпня 2020 року “оцінила” у 400 000 грн, вказали у прокуратурі.

Вказано, що під час отримання грошових коштів від “покупця” зловмисницю затримали, а немовля передали під нагляд лікарів до міської дитячої лікарні. Наразі дитина перебуває з батьком.

"Вироком Жовтневого районного суду міста Маріуполя жінці призначено покарання — 6 років позбавлення волі", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, жінку на Черкащині засудили за вбивство новонародженої дитини.