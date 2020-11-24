Женщина получила тюремный срок за попытку продать собственного младенца за 400 тысяч

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 13919 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 45257 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 64995 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 77433 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 89930 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112531 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114246 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126235 просмотра

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Женщина получила тюремный срок за попытку продать собственного младенца за 400 тысяч

Женщина получила тюремный срок за попытку продать собственного младенца за 400 тысяч

Киев  •  УНН

 • 11816 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Донецкой области осуждена горе-мать, которая пыталась продать собственного младенца за 400 тыс. грн. Об этом сообщили УНН в отделе информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

"Судом вынесен приговор в отношении жительницы города Мариуполя, которая признана виновной в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми, совершенная в отношении малолетнего) УК Украины", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что 19-летняя женщина не состояла на медицинском учете, как будущая роженица, ведь не планировала оставлять в семье новорожденного ребенка. В течение 2 месяцев, с целью собственного обогащения, а именно покупки квартиры и автомобиля, злоумышленница подыскивала потенциальных клиентов для продажи мальчика, которого после рождения 12 августа 2020 года "оценила" в 400 000 грн, указали в прокуратуре.

Указано, что при получении денежных средств от "покупателя" злоумышленницу задержали, а младенца передали под надзор врачей в городскую детскую больницу. На данный момент ребенок находится с отцом.

"Приговором Октябрьского районного суда города Мариуполя женщине назначено наказание - 6 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Напомним, женщину в Черкасской области осудили за убийство новорожденного ребенка.

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