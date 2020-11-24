Женщина получила тюремный срок за попытку продать собственного младенца за 400 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Донецкой области осуждена горе-мать, которая пыталась продать собственного младенца за 400 тыс. грн. Об этом сообщили УНН в отделе информационной политики Донецкой областной прокуратуры.
"Судом вынесен приговор в отношении жительницы города Мариуполя, которая признана виновной в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми, совершенная в отношении малолетнего) УК Украины", - говорится в сообщении.
Судом установлено, что 19-летняя женщина не состояла на медицинском учете, как будущая роженица, ведь не планировала оставлять в семье новорожденного ребенка. В течение 2 месяцев, с целью собственного обогащения, а именно покупки квартиры и автомобиля, злоумышленница подыскивала потенциальных клиентов для продажи мальчика, которого после рождения 12 августа 2020 года "оценила" в 400 000 грн, указали в прокуратуре.
Указано, что при получении денежных средств от "покупателя" злоумышленницу задержали, а младенца передали под надзор врачей в городскую детскую больницу. На данный момент ребенок находится с отцом.
"Приговором Октябрьского районного суда города Мариуполя женщине назначено наказание - 6 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Напомним, женщину в Черкасской области осудили за убийство новорожденного ребенка.