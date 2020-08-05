На Донеччині під час сварки у кафе чоловіку вистрелили в груди
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. У кафе в Мар’їнському районі Донецької області один з відвідувачів вистрелив в іншого з травматичного пістолета у груди. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Донецької області.
Так, до поліції звернулася жителька міста Вугледар із повідомленням про те, що невідомий поранив її 37-річного чоловіка. Конфлікт відбувся у кафе в Костянтинівці Мар’їнського району.
"Поліцейські встановили, що між двома чоловіками сталася сварка, під час якої один з учасників застосував засіб травматичної дії з гумовими кулями. Зловмисник здійснив постріл у груди своєму опонентові та вдарив по голові рукояткою, спричинивши тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що на місці працювала слідчо-оперативна група і медики "швидкої допомоги". Підозрюваного встановлено – це 43-річний житель Вугледару, який є власником зареєстрованої зброї. Травматичний пістолет вилучено як речовий доказ.
Також поліція встановлює обставини правопорушення, опитує свідків. Розпочато досудове розслідування, попередня кваліфікація події - ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).
Нагадаємо, у столиці підстрелили двох студентів-іноземців.