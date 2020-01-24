На Донеччині чоловік застрелив товариша з рушниці під час застілля
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Заґратовано чоловіка, який під час застілля застрелив товариша у Донецькій області. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, передає УНН.
“Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою мешканцю м. Костянтинівки, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України”, — йдеться у повідомленні.
“Досудовим розслідуванням встановлено, що увечері 19 січня 2020 року двоє сусідів вживали у будинку одного з них алкогольні напої. Під час застілля між ними виник словесний конфлікт, у ході якого господар взяв мисливську рушницю „ІЖ-18“ та вистрілив з неї гостю в область живота”, — розповіли у прокуратурі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США неповнолітній застрелив трьох дітей та жінку
Зазначається, що від вогнепального поранення черевної порожнини чоловік помер на місці.
“Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні особливо тяжкого злочину. Досудове розслідування триває”, — резюмували у повідомленні.
Нагадаємо, у Сумах чоловік влаштував стрілянину по вікнах тещі.