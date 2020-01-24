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На Донеччині чоловік застрелив товариша з рушниці під час застілля

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Заґратовано чоловіка, який під час застілля застрелив товариша у Донецькій області. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, передає УНН.

На Донеччині чоловік застрелив товариша з рушниці під час застілля

“Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою мешканцю м. Костянтинівки, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України”, — йдеться у повідомленні.

“Досудовим розслідуванням встановлено, що увечері 19 січня 2020 року двоє сусідів вживали у будинку одного з них алкогольні напої. Під час застілля між ними виник словесний конфлікт, у ході якого господар взяв мисливську рушницю „ІЖ-18“ та вистрілив з неї гостю в область живота”, — розповіли у прокуратурі.

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Зазначається, що від вогнепального поранення черевної порожнини чоловік помер на місці.

“Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні особливо тяжкого злочину. Досудове розслідування триває”, — резюмували у повідомленні.

Нагадаємо, у Сумах чоловік влаштував стрілянину по вікнах тещі.

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