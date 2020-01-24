В Донецкой области мужчина застрелил товарища из ружья во время застолья
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В Донецкой области был заключен мужчина, который во время застолья застрелил товарища. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.
“Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей жителю г. Константиновки, который обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины”, — говорится в сообщении.
“Досудебным расследованием установлено, что вечером 19 января 2020 года двое соседей употребляли в доме одного из них алкогольные напитки. Во время застолья между ними возник словесный конфликт, в ходе которого хозяин взял охотничье ружье „ИЖ-18“ и выстрелил из него гостю в область живота”, — рассказали в прокуратуре.
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Отмечается, что от огнестрельного ранения брюшной полости мужчина скончался на месте.
“Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении особо тяжкого преступления. Досудебное расследование продолжается”, — резюмировали в сообщении.
Напомним, в Сумах мужчина устроил стрельбу по окнам тещи.