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У США неповнолітній застрелив трьох дітей та жінку

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. В США, штат Юта, неповнолітній застрелив трьох дітей та жінку. Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.

У США неповнолітній застрелив трьох дітей та жінку

“Хлопчик, озброєний пістолетом, вбив трьох дітей та жінку всередині будинку в штаті Юта, а потім супроводив п’яту жертву до лікарні, де його заарештували”, — повідомили в ЗМІ.

Повідомляється, що поліція з’ясовує обставини стрілянини. Слідчі вважають, що між жертвами є зв’язок. Вони відмовились оприлюднювати інформацію про стрільця, оскільки він є неповнолітнім. Мотив наразі невідомий.

“Хлопчику пред’явлено десять звинувачень, найсерйозніше — вбивство за обтяжуючих обставин”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що хлопчик є єдиним підозрюваним у справі. Поліція знайшла у будинку тіла двох дівчат, хлопця та жінки. Був ще п’ятий постраждалий, якого доставили до лікарні.

“Офіцери затримали хлопця в лікарні. Його тримали в ізоляторі для неповнолітніх. П’ятий потерпілий отримав вогнепальне поранення, але був у стабільному стані і очікують, що він виживе”, — додали у ЗМІ.

Нагадаємо, на Запоріжжі неповнолітня дівчина вистрелила подрузі в обличчя з рушниці.

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