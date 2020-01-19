У США неповнолітній застрелив трьох дітей та жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. В США, штат Юта, неповнолітній застрелив трьох дітей та жінку. Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.
“Хлопчик, озброєний пістолетом, вбив трьох дітей та жінку всередині будинку в штаті Юта, а потім супроводив п’яту жертву до лікарні, де його заарештували”, — повідомили в ЗМІ.
Повідомляється, що поліція з’ясовує обставини стрілянини. Слідчі вважають, що між жертвами є зв’язок. Вони відмовились оприлюднювати інформацію про стрільця, оскільки він є неповнолітнім. Мотив наразі невідомий.
“Хлопчику пред’явлено десять звинувачень, найсерйозніше — вбивство за обтяжуючих обставин”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що хлопчик є єдиним підозрюваним у справі. Поліція знайшла у будинку тіла двох дівчат, хлопця та жінки. Був ще п’ятий постраждалий, якого доставили до лікарні.
“Офіцери затримали хлопця в лікарні. Його тримали в ізоляторі для неповнолітніх. П’ятий потерпілий отримав вогнепальне поранення, але був у стабільному стані і очікують, що він виживе”, — додали у ЗМІ.
Нагадаємо, на Запоріжжі неповнолітня дівчина вистрелила подрузі в обличчя з рушниці.