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В США несовершеннолетний застрелил троих детей и женщину

Киев • УНН

 • 16851 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. В США, штат Юта, несовершеннолетний застрелил троих детей и женщину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.

В США несовершеннолетний застрелил троих детей и женщину

"Мальчик, вооруженный пистолетом, убил трех детей и женщину внутри дома в штате Юта, а затем сопровождал пятую жертву в больницу, где его арестовали", - сообщили в СМИ.

Сообщается, что полиция выясняет обстоятельства стрельбы. Следователи считают, что между жертвами есть связь. Они отказались обнародовать информацию о стрелке, поскольку он является несовершеннолетним. Мотив пока неизвестен.

"Мальчику предъявлено десять обвинений, самое серьезное - убийство при отягчающих обстоятельствах", - говорится в сообщении.

Указано, что мальчик является единственным подозреваемым в деле. Полиция нашла в доме тела двух девушек, парня и женщины. Был еще пятый пострадавший, которого доставили в больницу.

"Офицеры задержали парня в больнице. Его держали в изоляторе для несовершеннолетних. Пятый пострадавший получил огнестрельное ранение, но был в стабильном состоянии и ожидают, что он выживет", - добавили в СМИ.

Напомним, в Запорожье несовершеннолетняя девушка выстрелила подруге в лицо из ружья.

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