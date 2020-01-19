В США несовершеннолетний застрелил троих детей и женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В США, штат Юта, несовершеннолетний застрелил троих детей и женщину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
"Мальчик, вооруженный пистолетом, убил трех детей и женщину внутри дома в штате Юта, а затем сопровождал пятую жертву в больницу, где его арестовали", - сообщили в СМИ.
Сообщается, что полиция выясняет обстоятельства стрельбы. Следователи считают, что между жертвами есть связь. Они отказались обнародовать информацию о стрелке, поскольку он является несовершеннолетним. Мотив пока неизвестен.
"Мальчику предъявлено десять обвинений, самое серьезное - убийство при отягчающих обстоятельствах", - говорится в сообщении.
Указано, что мальчик является единственным подозреваемым в деле. Полиция нашла в доме тела двух девушек, парня и женщины. Был еще пятый пострадавший, которого доставили в больницу.
"Офицеры задержали парня в больнице. Его держали в изоляторе для несовершеннолетних. Пятый пострадавший получил огнестрельное ранение, но был в стабильном состоянии и ожидают, что он выживет", - добавили в СМИ.
Напомним, в Запорожье несовершеннолетняя девушка выстрелила подруге в лицо из ружья.