На Донеччині чоловік постраждав від вибуху ручної гранати
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У селі Никонорівка Краматорського району Донецької області 34-річний чоловік отримав поранення внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета. Про це повідомило головне управління ДСНС України у Донецькій області, пише УНН.
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Учора на власному подвірʼї отримав осколкові поранення тулуба мешканець села Никонорівка.
Попередньо повідомляється, що здетонувала ручна граната. Травмований чоловік від госпіталізації відмовився.
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