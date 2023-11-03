В Донецкой области мужчина пострадал от взрыва ручной гранаты
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В селе Никоноровка Краматорского района Донецкой области 34-летний мужчина получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета. Об этом сообщило главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области, пишет УНН.
Детали
Вчера в собственном дворе получил осколочные ранения туловища житель села Никоноровка.
Предварительно сообщается, что сдетонировала ручная граната. Травмированный мужчина от госпитализации отказался.
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