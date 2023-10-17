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Деокуповані території залишаються потенційно небезпечними через велику кількість вибухонебезпечних предметів - ДСНС

Київ • УНН

 • 207879 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Населені пункти, що раніше були місцем ведення бойових дій чи перебували під окупацією, лишаються небезпечними для громадян, адже там все ще знаходиться чимала кількість вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає УНН.

Деокуповані території залишаються потенційно небезпечними через велику кількість вибухонебезпечних предметів - ДСНС

Деталі

Лише за декілька днів зафіксовані випадки підриву людей на боєприпасах на Миколаївщині, Харківщині, Чернігівщині. На жаль, є не лише травмовані, але й загиблі.

"Всього з початку повномасштабного вторгнення через підриви на вибухонебезпечних предметах загинуло вже майже 250 осіб та понад 500 - травмовано. Попередньо, маємо також 14 загиблих дітей", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС також закликають дотримуватися правил мінної безпеки, проводити бесіди з дітьми та нагадувати їм, що будь-який підозрілий предмет може бути смертельно небезпечним.

Нагадаємо

Як повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, наразі гуманітарне розмінування України є одним із пріоритетних напрямків, так як потенційно замінованими є 30% територій. 

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