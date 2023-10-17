Деоккупированные территории остаются потенциально опасными из-за большого количества взрывоопасных предметов - ГСЧС

Детали

Только за несколько дней зафиксированы случаи подрыва людей на боеприпасах на Николаевщине, Харьковщине, Черниговщине. К сожалению, есть не только травмированные, но и погибшие.

"Всего с начала полномасштабного вторжения из-за подрывов на взрывоопасных предметах погибло уже почти 250 человек и более 500 - травмированы. Предварительно, имеем также 14 погибших детей", - говорится в сообщении.

В ГСЧС также призывают соблюдать правила минной безопасности, проводить беседы с детьми и напоминать им, что любой подозрительный предмет может быть смертельно опасным.

Напомним

Как сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сейчас гуманитарное разминирование Украины является одним из приоритетных направлений, так как потенциально заминированными являются 30% территорий.