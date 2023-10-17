Деоккупированные территории остаются потенциально опасными из-за большого количества взрывоопасных предметов - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Населенные пункты, которые ранее были местом ведения боевых действий или находились под оккупацией, остаются опасными для граждан, ведь там все еще находится немалое количество взрывоопасных предметов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.
Детали
Только за несколько дней зафиксированы случаи подрыва людей на боеприпасах на Николаевщине, Харьковщине, Черниговщине. К сожалению, есть не только травмированные, но и погибшие.
"Всего с начала полномасштабного вторжения из-за подрывов на взрывоопасных предметах погибло уже почти 250 человек и более 500 - травмированы. Предварительно, имеем также 14 погибших детей", - говорится в сообщении.
В ГСЧС также призывают соблюдать правила минной безопасности, проводить беседы с детьми и напоминать им, что любой подозрительный предмет может быть смертельно опасным.
Напомним
Как сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сейчас гуманитарное разминирование Украины является одним из приоритетных направлений, так как потенциально заминированными являются 30% территорий.