На Донеччині чоловік обстріляв житловий будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. У Костянтинівці Донецької області чоловік обстріляв приватний будинок, у якому знаходились люди. Про це повідомляє прес-служба поліції області, передає УНН.
Вчора, 8 травня, о 18:00 до Костянтинівського відділу поліції надійшла інформація про те, що невідома особа, під’їхавши до місцевого приватного будинку на автомобілі, відкрила вогонь по помешканню. В момент злочину в помешканні знаходилася вся родина, ніхто не постраждав.
Під час огляду місця події експерти вилучили 14 гільз калібром 9 мм. від вогнепальної зброї.
Нападника розшукали. Під час огляду транспортного засобу в салоні було вилучено гільзу калібром 9 мм, а у 37-річного керманича - пістолет Стєчкіна. Крім того, за місцем його мешкання виявлено 400 набоїв до автоматичної зброї. Сам підозрюваний від будь-яких пояснень відмовляється.
Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За фактом стрілянини відкрито кримінальне провадження за ч.4. ст.296 "Хуліганство" Кримінального кодексу України.
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