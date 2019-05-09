В Донецкой области мужчина обстрелял жилой дом

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 62356 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 90701 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 101173 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 103122 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 126433 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112528 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138393 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144748 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130199 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130253 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Донецкой области мужчина обстрелял жилой дом

В Донецкой области мужчина обстрелял жилой дом

Киев  •  УНН

 • 8841 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. В Константиновке Донецкой области мужчина обстрелял частный дом, в котором находились люди. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает УНН.

Вчера, 8 мая, в 18:00 в Константиновский отдел полиции поступила информация о том, что неизвестный, подъехав к местному частному дому на автомобиле, открыл огонь по помещению. В момент преступления в доме находилась вся семья, никто не пострадал.

Во время осмотра места происшествия эксперты изъяли 14 гильз калибра 9 мм. от огнестрельного оружия.

Нападающего разыскали. При осмотре транспортного средства в салоне были изъяты гильза калибра 9 мм, а у 37-летнего руководителя - пистолет Стечкина. Кроме того, по месту его проживания обнаружено 400 патронов к автоматическому оружию. Сам подозреваемый от каких-либо объяснений отказывается.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

По факту стрельбы открыто уголовное производство по ч.4. 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, боевики обстреляли Троицкое из минометов.

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