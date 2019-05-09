В Донецкой области мужчина обстрелял жилой дом

Вчера, 8 мая, в 18:00 в Константиновский отдел полиции поступила информация о том, что неизвестный, подъехав к местному частному дому на автомобиле, открыл огонь по помещению. В момент преступления в доме находилась вся семья, никто не пострадал.

Во время осмотра места происшествия эксперты изъяли 14 гильз калибра 9 мм. от огнестрельного оружия.

Нападающего разыскали. При осмотре транспортного средства в салоне были изъяты гильза калибра 9 мм, а у 37-летнего руководителя - пистолет Стечкина. Кроме того, по месту его проживания обнаружено 400 патронов к автоматическому оружию. Сам подозреваемый от каких-либо объяснений отказывается.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

По факту стрельбы открыто уголовное производство по ч.4. 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, боевики обстреляли Троицкое из минометов.