В Донецкой области мужчина обстрелял жилой дом
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В Константиновке Донецкой области мужчина обстрелял частный дом, в котором находились люди. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает УНН.
Вчера, 8 мая, в 18:00 в Константиновский отдел полиции поступила информация о том, что неизвестный, подъехав к местному частному дому на автомобиле, открыл огонь по помещению. В момент преступления в доме находилась вся семья, никто не пострадал.
Во время осмотра места происшествия эксперты изъяли 14 гильз калибра 9 мм. от огнестрельного оружия.
Нападающего разыскали. При осмотре транспортного средства в салоне были изъяты гильза калибра 9 мм, а у 37-летнего руководителя - пистолет Стечкина. Кроме того, по месту его проживания обнаружено 400 патронов к автоматическому оружию. Сам подозреваемый от каких-либо объяснений отказывается.
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
По факту стрельбы открыто уголовное производство по ч.4. 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины.
Напомним, боевики обстреляли Троицкое из минометов.