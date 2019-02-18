На Донбасі відновили електропостачання після обстрілів

“Сьогодні енергетики Луганщини завершили відновлення електропостачання в населених пунктах Попаснянського району, знеструмлених в результаті нічного обстрілу 13 лютого. На щастя, роботи з усунення обриву проводів лінії ВЛ-6кВ ПС „Золоте-2“-ТП 425 завершено успішно, без інцидентів. О 13:50 споживачів забезпечили довгоочікуваним світлом”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Луганській області під обстріл потрапила аварійна бригада ТОВ “Луганське енергетичне об’єднання”, у результаті чого було зірвано відновлювані роботи на лінії енергопостачання.



