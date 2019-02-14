На Донбасі через обстріл зірвано ремонт на ЛЕП

"Сьогодні працівники аварійної бригади ТОВ "ЛЕО", намагаючись відновити світло для мешканців Попаснянського району, потрапили під обстріл. Роботи по ремонту лінії енергопостачання були негайно припинені, співробітникам прийшлося покинути небезпечне місце усунення аварії, адже це загрожувало життю кожного", - йдеться в повідомленні.

На підприємстві повідомили, що внаслідок обстрілу ніхто зі співробітників не постраждав.

"Попри всі домовленості та присутність дзеркального патруля ОБСЄ, обстріл з ворожої сторони почався об 11:30. Без світла на даний момент залишаються більше 300 споживачів", - додали у "ЛЕО".

Наступні роботи заплановано на 15 лютого. На підприємстві наголосили, що вони відбудуться лише після того, як будуть надані гарантії про безпеку з протилежної сторони.

Напередодні, 13 лютого, о першій годині ночі на території Попаснянського району в результаті бойових дій сталося пошкодження лінії ВЛ-6кВ ПС "Золоте-2"-ТП 425. Було знеструмлено 6 трансформаторних підстанцій, 5 з яких знаходиться на балансі ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання", 1 ТП – насосна станція шахти "Золоте".

"Близько 300 побутових споживачів залишилися без світла. Село Єкатеринівка Попаснянського району знеструмлено повністю", - уточнили у "ЛЕО".

Нагадаємо, внаслідок обстрілу в районі села Крута Балка Донецької області було поранено співробітників КП "Компанія "Вода Донбасу". Троє поранених співробітників проходять лікування: двоє - у лікарні, ще один - амбулаторно.