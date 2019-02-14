На Донбассе из-за обстрела сорвано ремонт на ЛЭП
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Луганской области под обстрел попала аварийная бригада ООО "Луганское энергетическое объединение", в результате чего были сорваны восстановительные работы на линии энергоснабжения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ООО.
"Сегодня работники аварийной бригады ООО "ЛЭО", пытаясь восстановить свет для жителей Попаснянского района, попали под обстрел. Работы по ремонту линии энергоснабжения были немедленно прекращены, сотрудникам пришлось покинуть опасное место устранения аварии, ведь это угрожало жизни каждого", - говорится в сообщении.
На предприятии сообщили, что в результате обстрела никто из сотрудников не пострадал.
"Несмотря на все договоренности и присутствие зеркального патруля ОБСЕ, обстрел с вражеской стороны начался в 11:30. Без света на данный момент остаются более 300 потребителей", - добавили в "ЛЭО".
Следующие работы запланировано на 15 февраля. На предприятии отметили, что они состоятся только после того, как будут предоставлены гарантии о безопасности с противоположной стороны.
Накануне, 13 февраля, в час ночи на территории Попаснянского района в результате боевых действий произошло повреждение линии ВЛ-6кВ ПС "Золотое-2"-ТП 425. Были обесточены 6 трансформаторных подстанций, 5 из которых находится на балансе ООО "Луганское энергетическое о соединение", 1 ТП - насосная станция шахты "Золотое".
"Около 300 бытовых потребителей остались без света. Село Екатериновка Попаснянского района обесточены полностью", - уточнили в "ЛЭО".
Напомним, в результате обстрела в районе села Крутая Балка Донецкой области были ранены сотрудников КП "Компания "Вода Донбасса" . Трое раненых сотрудников проходят лечение: двое - в больнице, еще один - амбулаторно.