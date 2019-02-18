На Донбассе восстановили электроснабжение после обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Сегодня, в населенных пунктах Попаснянского района в Лугансой области, энергетики завершили восстановление электроснабжения. Об этом сообщает Луганское энергетическое объединение на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня энергетики Луганской области завершили восстановление электроснабжения в населенных пунктах Попаснянского района, обесточенных в результате ночного обстрела 13 февраля. К счастью, работы по устранению обрыва проводов линии ВЛ-6кВ ПС "Золотое-2" -ТП 425 завершено успешно, без инцидентов. В 13:50 потребителей обеспечили долгожданным светом", - говорится в сообщении.
Напомним, в Луганской области под обстрел попала аварийная бригада ООО "Луганское энергетическое объединение", в результате чего были сорваны возобновляемые работы на линии энергоснабжения.