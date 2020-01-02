На Донбасі у перший день року помер доброволець
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У середу, 1 січня на Донбасі помер український доброволець Юрій Сергєєв. Про це в Facebook повідомила дружина загиблого Лілія Сергєєва-Старостіна, передає УНН.
"Шановні друзі, мій чоловік Юрій Сергєєв сьогодні в 14:00 помер", - повідомила вона.
За інформацією деяких ЗМІ, боєць наклав на себе руки.
Як повідомляв УНН, раніше сьогодні пресслужба штабу ООС повідомила, що за 2019 рік 619 осіб з російсько-окупаційних військ загинули, ще 939 осіб отримали поранення.