На Донбассе в первый день года умер доброволец
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В среду, 1 января на Донбассе умер украинский доброволец Юрий Сергеев. Об этом в Facebook сообщила жена погибшего Лилия Сергеева-Старостина, передает УНН.
"Уважаемые друзья, мой муж Юрий Сергеев сегодня в 14:00 скончался", - сообщила она.
По информации некоторых СМИ, боец покончил с собой.
Как сообщал УНН, ранее сегодня пресс-служба штаба ООС сообщила, что за 2019 год 619 человек из российско-оккупационных войск погибли, еще 939 человек получили ранения.