На Донбасі двоє загиблих та 9 поранених цивільних з часу останнього перемир'я - ОБСЄ

КИЇВ. 26 квітня. УНН. У період з 8 по 21 квітня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ підтвердила інформацію про двох загиблих і дев'яти поранених цивільних осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на звіт СММ.