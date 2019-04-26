На Донбасі двоє загиблих та 9 поранених цивільних з часу останнього перемир'я - ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У період з 8 по 21 квітня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ підтвердила інформацію про двох загиблих і дев'яти поранених цивільних осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на звіт СММ.
"У період з 8 по 21 квітня Місія підтвердила інформацію про двох загиблих і дев'яти поранених цивільних осіб. Таким чином, загальне число жертв серед цивільного населення з 1 січня 2019 року досягла 31 людини: 5 загиблих і 26 поранених", - йдеться в повідомленні.
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Крім того, СММ зафіксувала понад 13 тисяч порушень режиму припинення вогню (в порівнянні з приблизно 14 700 в минулий двотижневий період) і 270 одиниць озброєння, розміщених в порушення узгоджених ліній відведення (зокрема 218 в непідконтрольних уряду районах).
Також СММ ОБСЄ зафіксувала нові місця вогневого ураження поблизу житлових будинків в результаті яких 11-річна дівчинка отримала поранення. Від обстрілу постраждала діюча школа. В одному випадку, коли обстріл стався під час шкільних занять, учні та персонал були змушені сховатися в шкільному притулок.
Як і раніше нестабільна ситуація на ділянці розведення сил і засобів в районі Золотого і навколо неї.
СММ також зафіксувала міни, військовослужбовців, позиції і військову техніку в межах ділянки розведення.
Відзначається, що спостерігачі знову стикалися з обмеженнями свободи пересування, а також з іншими перешкодами виконання мандата Місії.
Нагадаємо, за цей рік інциденти, пов'язані з мінами і не вибухнули боєприпасами, а також порушення режиму припинення вогню, кількість яких постійно коливається, вже забрали життя 20 цивільних осіб.