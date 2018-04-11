На Донбасі бойовики обстріляли приватний сектор Старої Авдіївки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Минулої доби близько півночі бойовики російсько-окупаційних військ обстріляли приватний сектор Старої Авдіївки. Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
"За інформацією прес-центру штабу АТО, близько півночі бойовики російсько-окупаційних військ обстріляли приватний сектор Старої Авдіївки. За попередньою інформацією, одна міна розірвалась поблизу житлового будинку на вулиці Лермонтова. В оселі знаходились чоловік із дружиною, на щастя мешканці не постраждали", - сказав він.
За словами речника, в результаті нападу були пошкодженні веранда, стіна та вікна приміщення. Ще одна міна розірвалась неподалік дачного будинку. Пошкоджені огорожа та колодець.
"Факти злочину бойовиків задокументували офіцери української сторони спільно центру контролю і координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, та представники слідчо-оперативної групи Авдіївського відділення поліції", - розповів Гуцуляк.
Наразі вони продовжують роботу в районі, де відбувся злочин, сказав він.
Як повідомляв УНН, розведення сил і засобів в районі Станиці Луганської, яке мало б початись 10 квітня, не відбулось через постійний вогонь з боку бойовиків по позиціям Збройних сил України.