На Донбассе боевики обстреляли частный сектор Старой Авдеевки
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. За прошедшие сутки около полуночи боевики российско-оккупационных войск обстреляли частный сектор Старой Авдеевки. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"По информации пресс-центра штаба АТО, около полуночи боевики российско-оккупационных войск обстреляли частный сектор Старой Авдеевки. По предварительной информации, одна мина разорвалась около жилого дома на улице Лермонтова. В доме находились муж с женой, к счастью жители не пострадали", - сказал он.
По словам спикера, в результате нападения были повреждены веранда, стена и окна помещения. Еще одна мина разорвалась неподалеку дачного дома. Поврежденные забор и колодезь.
"Факты преступления боевиков задокументировали офицеры украинской стороны совместно с центром контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, и представители следственно-оперативной группы Авдеевского отделения полиции", - рассказал Гуцуляк.
Сейчас они продолжают работу в районе, где произошло преступление, сказал он.
Как сообщал УНН, разведение сил и средств в районе Станицы Луганской, которое должно начаться 10 апреля, не состоялось из-постоянный огонь со стороны боевиков позициям Вооруженных сил Украины.