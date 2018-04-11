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На Донбассе боевики обстреляли частный сектор Старой Авдеевки

На Донбассе боевики обстреляли частный сектор Старой Авдеевки

Киев  •  УНН

 • 5812 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. За прошедшие сутки около полуночи боевики российско-оккупационных войск обстреляли частный сектор Старой Авдеевки. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.

"По информации пресс-центра штаба АТО, около полуночи боевики российско-оккупационных войск обстреляли частный сектор Старой Авдеевки. По предварительной информации, одна мина разорвалась около жилого дома на улице Лермонтова. В доме находились муж с женой, к счастью жители не пострадали", - сказал он.

По словам спикера, в результате нападения были повреждены веранда, стена и окна помещения. Еще одна мина разорвалась неподалеку дачного дома. Поврежденные забор и колодезь.

"Факты преступления боевиков задокументировали офицеры украинской стороны совместно с центром контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, и представители следственно-оперативной группы Авдеевского отделения полиции", - рассказал Гуцуляк.

Сейчас они продолжают работу в районе, где произошло преступление, сказал он.

Как сообщал УНН, разведение сил и средств в районе Станицы Луганской, которое должно начаться 10 апреля, не состоялось из-постоянный огонь со стороны боевиков позициям Вооруженных сил Украины.

 

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