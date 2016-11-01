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На Дніпропетровщині затримали чоловіка під час крадіжки з автомобіля

На Дніпропетровщині затримали чоловіка під час крадіжки з автомобіля

Київ • УНН

 • 8081 перегляди

ДНІПРО-КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Дніпрі правоохоронці затримали чоловіка, який намагався скоїти крадіжку з чужого транспортного засобу. Про це УНН-Центр повідомили у патрульній поліції Дніпра.

Патрульні почули підозрілий звук у дворі на проспекті Поля. Зайшовши у двір, інспектори помітили чоловіка біля автомобіля з розбитим заднім склом, який почав тікати. Інспектори зупинили його - у чоловіка була порізана рука. Поруч із автомобілем лежала коробка.

Чоловік зізнався, що розбив заднє скло автомобіля металевою палицею та вкрав з салону коробки. Дві з них він сховав, а третю не встиг.

Під час пошуку палиці та вкрадених коробок, патрульні помітили ще одну особу, що була неподалік. Чоловік кинув на землю робочі рукавиці, лаявся на полісменів, а потім намагався втекти. Його також затримали до приїзду слідчо-оперативної групи.

Затриманих доставили до відділку поліції Центрального району для подальшого розгляду.

Як повідомляв УНН, СБУ затримала двох “телефонних терористів” у Дніпрі.

Українські Національні Новини

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