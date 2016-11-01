В Днепропетровской области задержали мужчину во время кражи из автомобиля

Патрульные услышали подозрительный звук во дворе на проспекте Поля. Зайдя во двор, инспекторы заметили мужчину возле автомобиля с разбитым задним стеклом, который начал убегать. Инспекторы остановили его - у мужчины была порезана рука. Рядом с автомобилем лежала коробка.

Мужчина признался, что разбил заднее стекло автомобиля металлической палкой и украл из салона коробки. Две из них он спрятал, а третью не успел.

При поиске палки и украденных коробок, патрульные заметили еще одного человека, который был неподалеку. Мужчина бросил на землю рабочие рукавицы, ругался на полицейских, а затем пытался убежать. Его также задержали до приезда следственно-оперативной группы.

Задержанных доставили в отделение полиции Центрального района для дальнейшего рассмотрения.

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