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15 марта, 19:03 • 114612 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 164885 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136962 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129517 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112400 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105241 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101279 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В Днепропетровской области задержали мужчину во время кражи из автомобиля

В Днепропетровской области задержали мужчину во время кражи из автомобиля

Киев • УНН

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ДНЕПР-КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Днепре правоохранители задержали мужчину, который пытался совершить кражу из чужого транспортного средства. Об этом УНН-Центр сообщили в патрульной полиции Днепра.

Патрульные услышали подозрительный звук во дворе на проспекте Поля. Зайдя во двор, инспекторы заметили мужчину возле автомобиля с разбитым задним стеклом, который начал убегать. Инспекторы остановили его - у мужчины была порезана рука. Рядом с автомобилем лежала коробка.

Мужчина признался, что разбил заднее стекло автомобиля металлической палкой и украл из салона коробки. Две из них он спрятал, а третью не успел.

При поиске палки и украденных коробок, патрульные заметили еще одного человека, который был неподалеку. Мужчина бросил на землю рабочие рукавицы, ругался на полицейских, а затем пытался убежать. Его также задержали до приезда следственно-оперативной группы.

Задержанных доставили в отделение полиции Центрального района для дальнейшего рассмотрения.

Как сообщал УНН, СБУ задержала двух "телефонных террористов" в Днепре.

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