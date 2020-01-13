На Дніпропетровщині вилучили з водойми авто з чотирма загиблими, з них одна дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. У неділю о 19:05 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася у П’ятихатському районі селі Вишневе на місцевому ставку. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
За вказаною адресою негайно направлено чергове відділення 54-ої державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що орієнтовно, під час слідування по греблі ставку, легковий автомобіль Toyota Land Cruiser Prado з’їхав у водойму. Попередньо автомобіль знаходиться в 5 м від берега, на глибині 2-3 м.
Рятувальники за допомогою лебідки витягли легковий автомобіль на берег. В салоні транспортного засобу виявлено тіла 4-х загиблих, з них 1 дитини - дівчини 14 років (донька власника). Загинули чоловік, дві жінки та дитина.
До місця події залучено 4 чоловіка особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області.
Співробітники поліції проводять слідчі дії щодо встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди.
Нагадаємо, у Дніпрі легковик врізався у фуру, одна людина загинула.