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Засліпило сонце: у Дніпрі легковик врізався у фуру, одна людина загинула

Засліпило сонце: у Дніпрі легковик врізався у фуру, одна людина загинула

Київ • УНН

 • 12669 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. У Дніпрі водія легковика засліпило сонце, внаслідок чого він не впорався з керуванням та врізався у фуру. У ДТП загинув пасажир легковика. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Дніпропетровської області.

"Трагічні наслідки мало сьогодні ДТП на вулиці Данила Галицького. Близько 11-ї години в вантажівку Volvo з причепом врізався автомобіль "ЗАЗ"-1102. Внаслідок цього загинув пасажир "ЗАЗ". Бригада швидкої півгодини намагалася реанімувати чоловіка, але, на жаль,не вдалося", - сказано у повідомленні.

Як пояснив водій "ЗАЗ", його засліпило сонце і він не впорався з керуванням. На місце події патрульні викликали слідчого по ДТП, який більш детально з'ясовуватиме усі обставини події.

Нагадаємо, на Львівщині внаслідок зіткнення з вантажівкою загинув пасажир легковика, ще двоє осіб доставлені у лікарню.

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