Ослепило солнце: в Днепре легковушка врезалась в фуру, один человек погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. В Днепре водителя легковушки ослепило солнце, вследствие чего он не справился с управлением и врезался в фуру. В ДТП погиб пассажир легковушки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Днепропетровской области.
"Трагические последствия имело сегодня ДТП на улице Данила Галицкого. Около 11 часов в грузовик Volvo с прицепом врезался автомобиль "ЗАЗ"-1102. В результате погиб пассажир "ЗАЗ". Бригада скорой полчаса пыталась реанимировать мужчину, но, к сожалению, не удалось", - говорится в сообщении.
Как пояснил водитель "ЗАЗ", его ослепило солнце и он не справился с управлением. На место происшествия патрульные вызвали следователя по ДТП, который более подробно будет выяснять все обстоятельства происшествия.
Напомним, во Львовской области в результате столкновения с грузовиком погиб пассажир легковушки, еще двое доставлены в больницу.