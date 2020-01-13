В Днепропетровской области изъяли из водоема машину с четырьмя погибшими, из них один ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В воскресенье в 19:05 в Службу спасения 101 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Пятихатском районе селе Вишневое на местном пруду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
По указанному адресу немедленно направлено дежурное отделение пятьдесят четвёртой государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что ориентировочно, во время следования по гребле ставку, легковой автомобиль Toyota Land Cruiser Prado съехал в водоем. Предварительно автомобиль находится в 5 м от берега, на глубине 2-3 м.
Спасатели с помощью лебедки вытащили легковой автомобиль на берег. В салоне транспортного средства обнаружены тела 4-х погибших, из них 1 ребенка - девушки 14 лет (дочь владельца). Погибли мужчина, две женщины и ребенок.
К месту происшествия привлечено 4 человека личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области.
Сотрудники полиции проводят следственные действия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
Напомним, в Днепре легковушка врезалась в фуру, один человек погиб.