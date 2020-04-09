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На Дніпропетровщині викрили три підпільні цехи виготовлення алкоголю

На Дніпропетровщині викрили три підпільні цехи виготовлення алкоголю

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. У місті Жовті Води на Дніпропетровщині викрили три підпільні цехи з виготовлення алкоголю. Правоохоронці вилучили понад 4,4 тисяч літрів алкоголю та спирту. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Днпропетровської області.

"Прокуратурою Дніпропетровської області спільно з працівниками СУ ФР ГУ ДФС в області в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.1 ст. 199 та ч.2 ст. 204 КК України (придбання, зберігання підроблених марок акцизного податку; незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів) викрито три підпільні цехи, де незаконно виготовлялася алкогольна продукція", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вказані цехи працювали на території міста Жовті Води, фальсифікована продукція збувалася через магазини на території міст Кривий Ріг, П’ятихатки та Жовті Води.

"Під час проведення обшуків правоохоронцями виявлено та вилучено понад 4400 літрів незаконно виготовленого алкоголю, спирт, обладнання, ємності різного об’єму, мірні стакани, спиртометри, напільні ваги тощо. Досудове розслідування триває, встановлюються причетні до скоєння злочину особи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині кіберполіція викрила чоловіка, який збував через інтернет фальсифіковану лікеро-горілчаної продукцію.

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