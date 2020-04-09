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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В Днепропетровской области разоблачили три подпольных цеха изготовления алкоголя

В Днепропетровской области разоблачили три подпольных цеха изготовления алкоголя

Киев  •  УНН

 • 11392 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В городе Желтые Воды Днепропетровской области разоблачили три подпольных цеха по изготовлению алкоголя. Правоохранители изъяли более 4,4 тысяч литров алкоголя и спирта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днпропетровськои области.

"Прокуратурой Днепропетровской области совместно с сотрудниками СУ ФГ ГУ ГФС в области в рамках уголовного производства, начатого по ч.1 ст. 199 и ч.2 ст. 204 УК Украины (приобретение, хранение поддельных марок акцизного налога; незаконное изготовление, хранение и сбыт подакцизных товаров) разоблачены три подпольных цеха, где незаконно изготавливалась алкогольная продукция", - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные цеха работали на территории города Желтые Воды, фальсифицированная продукция сбывалась через магазины на территории городов Кривой Рог, Пятихатки и Желтые Воды.

"Во время проведения обысков правоохранителями обнаружено и изъято более 4,4 тысяч литров незаконно изготовленного алкоголя, спирт, оборудование, емкости различного объема, мерные стаканы, спиртометры, напольные весы и тому подобное. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются причастные к совершению преступления лица", - говорится в сообщении.

Напомним, в Днепропетровской области киберполиция разоблачила мужчину, который сбывал через интернет фальсифицированную ликеро-водочную продукцию.

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