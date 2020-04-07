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На Дніпропетровщині викрили чоловіка, який збував фальсифікований алкоголь через інтернет

На Дніпропетровщині викрили чоловіка, який збував фальсифікований алкоголь через інтернет

Київ • УНН

 • 13142 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. На Дніпропетровщині кіберполіція викрила чоловіка, який збував через інтернет фальсифіковану лікеро-горілчаної продукцію. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Кіберполіції.

“Співробітники кіберполіції у Дніпропетровській області спільно з місцевою прокуратурою викрили 38-річного мешканця Кам’янського, який організував реалізацію фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції за допомогою мережі Інтернет”, — сказано у повідомленні.

Встановлено, що фігурант орендував гаражне приміщення, де фасував фальсифікат. На тару та коробки наносив етикетки відомих виробників алкогольної продукції. Для реалізації продукції створив власний вебсайт, через який приймав замовлення та надсилав товар поштою.

Правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання, в орендованому приміщенні, а також в автівках фігуранта. Поліцейські вилучили розфасовану продукцію з назвами горілчаних напоїв іноземних та українських брендів (більше тисячі літрів), мобільні телефони, документацію та чорнові записи.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення чоловіку про підозру. Йому загрожує до 7 років ув’язнення.

Нагадаємо, у Харкові вилучили близько 25 тисяч пляшок горілчаних виробів з підробленими акцизними марками, а також два вантажних транспортних засоби.

Українські Національні Новини

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