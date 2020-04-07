В Днепропетровской области разоблачили мужчину, сбывавшего фальсифицированный алкоголь через интернет
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Днепропетровской области киберполиция разоблачила мужчину, сбывавшего через интернет фальсифицированную ликеро-водочной продукции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу киберполиции.
“Сотрудники киберполиции в Днепропетровской области совместно с местной прокуратурой разоблачили 38-летнего жителя Каменского, который организовал реализацию фальсифицированной ликероводочной продукции с помощью сети Интернет”, — говорится в сообщении.
Установлено, что фигурант арендовал гаражное помещение, где фасовал фальсификат. На тару и коробки наносил этикетки известных производителей алкогольной продукции. Для реализации продукции создал собственный вебсайт, через который принимал заказ и посылал товар по почте.
Правоохранители провели обыски по месту жительства, в арендованном помещении, а также в автомобилях фигуранта. Полицейские изъяли расфасованную продукцию с названиями алкогольных напитков иностранных и украинских брендов (более тысячи литров), мобильные телефоны, документацию и черновые записи.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении мужу о подозрении. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.
Напомним, в Харькове изъяли около 25 тысяч бутылок водочных изделий с поддельными акцизными марками, а также два грузовых транспортных средства.