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У Харкові вилучили близько 25 тисяч пляшок фальсифікату

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Харкові вилучили близько 25 тисяч пляшок горілчаних виробів з підробленими акцизними марками, а також два вантажних транспортних засоби. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.

"Харківська місцева прокуратура №1 здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 199 КК України (виготовлення, зберігання, перевезення з метою використання при продажу підроблених марок акцизного податку)", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що в одній з промислових зон міста правоохоронці виявили вантажівки з великою кількістю горілчаних виробів, які мали марки акцизного податку з ознаками підробки.

В ході огляду вилучено близько 25 тисяч пляшок горілчаних виробів, а також два вантажних транспортних засоби.

На теперішній час готується клопотання про арешт вилученого майна та зазначених транспортних засобів. Досудове розслідування триває.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, на Донеччині у постачальника та реалізатора алкогольних напоїв вилучено понад 28 тисяч пляшок горілки з акцизними марками, що містять ознаки фальсифікації.

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