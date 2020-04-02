У Харкові вилучили близько 25 тисяч пляшок фальсифікату

КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Харкові вилучили близько 25 тисяч пляшок горілчаних виробів з підробленими акцизними марками, а також два вантажних транспортних засоби. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.