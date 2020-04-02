В Харькове изъяли около 25 тысяч бутылок фальсификата
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Харькове изъяли около 25 тысяч бутылок водочных изделий с поддельными акцизными марками, а также два грузовых транспортных средства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
"Харьковская местная прокуратура №1 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 199 УК Украины (изготовление, хранение, перевозка в целях использования при продаже поддельных марок акцизного налога)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в одной из промышленных зон города правоохранители обнаружили грузовики с большим количеством водочных изделий, которые имели марки акцизного налога с признаками подделки.
В ходе осмотра изъято около 25 тысяч бутылок водочных изделий, а также два грузовых транспортных средства.
В настоящее время готовится ходатайство об аресте изъятого имущества и указанных транспортных средств. Досудебное расследование продолжается.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Напомним, в Донецкой области у поставщика и реализатора алкогольных напитков изъято более 28 тысяч бутылок водки с акцизными марками, содержащие признаки фальсификации.