В Харькове изъяли около 25 тысяч бутылок фальсификата

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Харькове изъяли около 25 тысяч бутылок водочных изделий с поддельными акцизными марками, а также два грузовых транспортных средства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.