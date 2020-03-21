На Донеччині виявили 28 тисяч пляшок фальсифікату
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У постачальника та реалізатора алкогольних напоїв вилучено понад 28 000 пляшок горілки з акцизними марками, що містять ознаки фальсифікації. Про повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
Краматорська місцева прокуратура продовжує вживати дієві заходи щодо виявлення фактів та припинення реалізації об’єктами торгівлі підакцизних товарів з істотними порушеннями чинного законодавства.
У ході досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 199 (зберігання, придбання, перевезення з метою використання при продажу товарів, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку) КК України встановлено, що в одному з магазинів м. Краматорська продавались алкогольні вироби з марками акцизного податку сумнівного походження.
Результатами проведеної судово-технічної експертизи підтверджено невідповідність акцизних марок державним стандартам.
На підставі ухвали слідчого судді 20 березня у приміщенні вказаного магазину та на території складу підприємства, яке поставляло товар у роздрібну мережу м. Краматорська, проведено обшуки, в результаті яких виявлено та вилучено понад 28 000 пляшок горілчаних виробів з акцизними марками, що містять ознаки фальсифікації.
На даний час за місцями розташування торговельних об’єктів тривають невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, на Вінниччині ділки хотіли продати фальсифікований алкоголь на 2 млн грн.