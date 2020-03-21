В Донецкой области обнаружили 28 тысяч бутылок фальсификата

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100872 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104185 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106198 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105146 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113864 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100971 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105402 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106676 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131587 просмотра

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130457 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В Донецкой области обнаружили 28 тысяч бутылок фальсификата

В Донецкой области обнаружили 28 тысяч бутылок фальсификата

Киев  •  УНН

 • 12222 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. У поставщика и реализатора алкогольных напитков изъято более 28 000 бутылок водки с акцизными марками, содержащие признаки фальсификации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Краматорская местная прокуратура продолжает принимать действенные меры по выявлению фактов и прекращения реализации объектами торговли подакцизных товаров с существенными нарушениями действующего законодательства.

В ходе досудебного расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 199 (хранение, приобретение, перевозка с целью использования при продаже товаров, а также сбыт незаконно изготовленных, полученных или поддельных марок акцизного налога) УК Украины установлено, что в одном из магазинов Краматорска продавались алкогольные изделия с марками акцизного налога сомнительного происхождения.

Результатами проведенной судебно-технической экспертизы подтверждено несоответствие акцизных марок государственным стандартам.

На основании постановления следственного судьи 20 марта в помещении указанного магазина и на территории склада предприятия, поставляло товар в розничную сеть г.. Краматорска, проведены обыски, в результате которых обнаружено и изъято более 28 000 бутылок водочных изделий с акцизными марками, содержащие признаки фальсификации.

В настоящее время по месту расположения торговых объектов продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, в Винницкой области дельцы хотели продать фальсифицированный алкоголь на 2 млн грн.

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