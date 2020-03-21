В Донецкой области обнаружили 28 тысяч бутылок фальсификата
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. У поставщика и реализатора алкогольных напитков изъято более 28 000 бутылок водки с акцизными марками, содержащие признаки фальсификации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
Краматорская местная прокуратура продолжает принимать действенные меры по выявлению фактов и прекращения реализации объектами торговли подакцизных товаров с существенными нарушениями действующего законодательства.
В ходе досудебного расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 199 (хранение, приобретение, перевозка с целью использования при продаже товаров, а также сбыт незаконно изготовленных, полученных или поддельных марок акцизного налога) УК Украины установлено, что в одном из магазинов Краматорска продавались алкогольные изделия с марками акцизного налога сомнительного происхождения.
Результатами проведенной судебно-технической экспертизы подтверждено несоответствие акцизных марок государственным стандартам.
На основании постановления следственного судьи 20 марта в помещении указанного магазина и на территории склада предприятия, поставляло товар в розничную сеть г.. Краматорска, проведены обыски, в результате которых обнаружено и изъято более 28 000 бутылок водочных изделий с акцизными марками, содержащие признаки фальсификации.
В настоящее время по месту расположения торговых объектов продолжаются неотложные следственные действия.
Напомним, в Винницкой области дельцы хотели продать фальсифицированный алкоголь на 2 млн грн.