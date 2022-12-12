На Дніпропетровщині виготовляють ”сухий борщ” для захисників
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У селищі Курилівка, що на Дніпропетровщині, за підтримки благодійного фонду “МХП-Громаді” запрацював цех з сушки овочів та фруктів. Про це повідомили у пресслужбі Петриківської громади, передає УНН.
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Проєкт “Облаштування цеху “Петриківські господині” став одним з переможців конкурсу “Час діяти, Україно” та отримав грант на покупку обладнання. У цеху виготовляють “сухі набори” для українських захисників, а також переробляють овочі на “сушку” для жителів Петриківської громади.
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“Мета проєкту - забезпечення потреби громади у продуктах харчування, враховуючи збільшення кількості населення за рахунок переміщених осіб, а також значне збільшення тривалості зберігання вирощених овочів, ягід та фруктів”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Конкурс “Час діяти, Україно!” тривав з 9 по 31 серпня. За цей час з 11 областей України організатори отримали майже 400 проєктів. Попередньо бюджет конкурсу становив 5 млн грн. Однак, отримавши велику кількість важливих для місцевих мешканців проєктів, БФ “МХП-Громаді” знайшов резервні кошти, аби замість 70 проєктів підтримати 102 ініціативи. Переможці отримали від 50 000 до 100 000 підтримки на втілення своїх проєктів.
Довідка
"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.