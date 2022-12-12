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На Днепропетровщине производят ”сухой борщ” для защитников

На Днепропетровщине производят ”сухой борщ” для защитников

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. В поселке Куриловка на Днепропетровщине при поддержке благотворительного фонда “МХП-Громаді” заработал цех из сушки овощей и фруктов. Об этом сообщили в пресс-службе Петриковской громаде, передает УНН.

Детали

Проект “Обустройство цеха “Петриковские хозяйки” стал одним из победителей конкурса “Время действовать, Украина” и получил грант на покупку оборудования. В цехе изготовляют “сухие наборы” для украинских защитников, а также перерабатывают овощи на “сушку” для жителей Петриковской громады.

Цитата

“Цель проекта – обеспечение потребности громады в продуктах питания, учитывая увеличение количества населения за счет перемещенных лиц, а также значительное увеличение продолжительности хранения выращенных овощей, ягод и фруктов”, – говорится в сообщении.

Напомним

Конкурс “Пора действовать, Украина!” продолжался с 9 по 31 августа. За это время из 11 областей Украины организаторы получили около 400 проектов. Предварительно бюджет конкурса составил 5 млн грн. Однако, получив большое количество важных для местных жителей проектов, БФ “МХП-Громаді” нашел резервные средства, чтобы вместо 70 проектов поддержать 102 инициативы. Победители получили от 50 000 до 100 000 поддержки на воплощение своих проектов.

Справка

"МХП–Громаді" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людях, которые в результате остались без дома и средств к существованию.

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