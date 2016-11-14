На Дніпропетровщині відкриють 39 нових амбулаторій за кошти світового банку
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 14 листопада. УНН. Світовий банк виділив Дніпропетровщині 40 мільйонів доларів. Гроші підуть на відкриття 39 амбулаторій та створення відділень екстреної допомоги у трьох лікарнях регіону. Нині оголошено вже перші національні торги на реконструкцію медзакладів. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі облдержадміністрації.
Проект розрахований на чотири роки. За цей час коштом Світового банку у Дніпрі, Павлограді та Кривому Розі планують реконструювати 39 комунальних закладів, що нині не використовуються. У них відкриють нові амбулаторії, оснастять їх обладнанням.
У 2017-му планують відкрити 11 амбулаторій, у 2018-му – 19, у наступні два роки – решту 9. Нині національні торги на реконструкцію медзакладів вже оголошено. Вони завершаться на початку наступного року. Роботи зі створення перших амбулаторій планують розпочати навесні.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині 412 амбулаторій сімейної медицини, у яких працює понад півтори тисячі лікарів. Амбулаторії області обслуговують близько 3,2 мільйони мешканців.