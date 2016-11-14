В Днепропетровской области откроют 39 новых амбулаторий на средства Всемирного банка
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 14 ноября. УНН. Всемирный банк выделил Днепропетровской области 40 млн долларов. Деньги пойдут на открытие 39 амбулаторий и создание отделений экстренной помощи в трех больницах региона. Сейчас объявлены уже первые национальные торги на реконструкцию медучреждений. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.
Проект рассчитан на четыре года. За это время на средства Всемирного банка в Днепре, Павлограде и Кривом Роге планируют реконструировать 39 коммунальных учреждений, которые в настоящее время не используются. В них откроют новые амбулатории, оснастят их оборудованием.
В 2017-м году планируют открыть 11 амбулаторий, в 2018-м - 19, в последующие два года - остальные 9 Сейчас национальные торги на реконструкцию медучреждений уже объявлены. Они завершатся в начале следующего года. Работы по созданию первых амбулаторий планируют начать весной.
Напомним, в Днепропетровской области 412 амбулаторий семейной медицины, в которых работает более полутора тысяч врачей. Амбулатории области обслуживают около 3,2 миллиона жителей.